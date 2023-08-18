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Канада ввела новые санкции против РФ: под ограничения попали суды

Фото: Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада сегодня, 18 августа, ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попали три суда в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Канады.

"Канада вводит новые санкции против 15 российских физических и трех юридических лиц в ответ на растущий уровень нарушений прав человека и насилия со стороны государства политическими оппонентами и критиками", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По ее словам, таким образом Россия пытается подавить внутреннее инакомыслие.

Кто попал под ограничение

В МИД Канады уточнили, что физические и юридические лица, попавшие под санкции, являются высшими должностными лицами российского правительства, судебного и следственного комитетов, а также судов, финансируемых из федерального бюджета.

Известно, что под ограничения попали:

  • Басманный районный суд Москвы;
  • Хамовнический районный суд Москвы;
  • Столичный городской трибунал.

Эти лица были непосредственно причастны к нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, включая Владимира Кара-Мурзу, Алексея Навального и других граждан России.

"Путинский режим неоднократно демонстрировал свою готовность использовать все возможные средства, чтобы заставить замолчать политических оппонентов и критиков и жестоко подавить внутреннее инакомыслие. Это особенно актуально после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года", - сказала министр Жоли.

Санкции Канады против России

В июле правительство Канады ввело новые санкции против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Также Канада ввела новые санкции против вновь созданных "организаций" на оккупированных Россией территориях Украины. Речь идет о так называемых министерствах и фондах.

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