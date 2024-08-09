Канада ввела новые санкции против Беларуси: под прицелом предприятия ОПК и не только

Канада расширила санкции против физических и юридических лиц Беларуси. В частности, ограничения ввели против предприятий белорусского ОПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

Как отметили в ведомстве, санкции ввели против лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Беларуси и поддержке незаконной агрессивной войны России против Украины.

В МИД уточнили, что под ограничения попали белорусские судьи, которые в произвольном порядке признали виновными защитников демократии и простых граждан за выражение несогласия с фальсификацией выборов 2020 года.

Также санкции ввели против предприятий ОПК, они участвуют в производстве или ремонте военной техники, которая позволяет России продолжать войну против Украины.

При этом под ограничения Канады попала белорусская государственная компания, которая подавляла право своих сотрудников на мирный протест после фальсификации выборов в августе 2020 года, запугивая и увольняя сотрудников, участвовавших в мирных забастовках и демонстрациях.

"Сегодня мы посылаем четкий сигнал белорусскому правительству: Канада не смирится с грубыми нарушениями прав человека, совершаемыми режимом Лукашенко. Мы продолжим работать с нашими международными партнерами, чтобы голос белорусского народа был услышан и чтобы те, кто поддерживает жестокую и неоправданную войну России против Украины, были привлечены к ответственности за свои преступления", - заявила глава МИД Мелани Жоли.