RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Канада отказалась передавать Украине отремонтированную военную технику

Фото: министр обороны Дэвид Макгинти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада отменила план передачи Украине отремонтированной бронетехники, и разорвала предыдущий контракт с заказчиком.

Об этом заявил министр обороны Дэвид Макгинти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Почти два года назад Министерство национальной обороны передало 25 выведенных из эксплуатации военных транспортеров компании Armatec Survivability в Дорчестере для восстановления.

Этот проект должен был быть реализован Министерством обороны, поскольку Канада пыталась найти оружие и оборудование для Украины, чтобы помочь отразить полномасштабное вторжение России.

Канадская коммерческая корпорация, которая является посредником в оборонных контрактах, получила задание согласовать детали контракта, стоимость которого оценивалась до 250 млн долларов. План был указан в квартальном отчете федерального агентства до этого лета, когда его таинственным образом прекратили.

"Сейчас принято решение об аннулировании контракта с этой компанией. Я не могу больше обсуждать суть дела. Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения взаимоотношений с департаментом и подрядчиком", - сказал министр обороны Дэвид Макгинти.

Первоначальный план заключался в том, чтобы Канада предоставила как новые, так и восстановленные военные транспортеры, но Украина получила лишь часть новых машин.

В свое время компания Armatec даже построила демонстрационный автомобиль для украинского проекта, который имеет усовершенствованную пушку и дистанционно управляемую оружейную станцию, которая помогает защитить экипаж.

 

Помощь Украине от Канады

Канада поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Так, в августе этого года Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Перед тем Канада оказывала поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры. Более 15 млн долларов были выделены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Подробнее о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаПомощь Украине