Канада утилизирует десятки бронемашин M113 на фоне запросов Украины о поставках оружия, - СМИ

У канадской армии есть десятки старых бронемашин, которые она планирует отправить на свалку в этом году. Однако частная компания готова отремонтировать их для использования в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

Бронемашины очень старые

Министерство национальной обороны Канады сказало, что 67 гусеничных бронемашин из парка в 140 штук ожидают окончательной утилизации. Также они используются как источник запасных частей для 73 машин.

В оборонном ведомстве заявляют, что в течение следующих нескольких лет их заменят совершенно новыми бронированными машинами боевой поддержки.

Бронемашины могли бы отремонтировать и отправить Украине

Компания Armatec Survivability, базирующаяся в Лондоне, предложила обновить эту бронетехнику.

Высокопоставленный представитель Минобороны Канады на этой неделе подтвердил предложение Armatec, добавив, что никакого решения принято не было. Он не уточнил, было ли это предложение воспринято положительно.

"В конце концов, это решение мы передаем политикам, а затем пытаемся действовать. Конечно, проблема, связанная с любыми пожертвованиями, поступающими из инвентаря ВС Канады, заключается в уравновешивании оперативных потребностей", - сказал заместитель генерального директора по международной безопасности Тай Карран.

Украина будет просить о новом оружии

Канада уже передала в дар восемь танков Leopard 2A4, 39 новых ББМ и 208 бронированных вездеходов Roshel Senator - часть пакета вооружений стоимостью 1,8 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Оттаву в пятницу, где он, как ожидается, попросит Канаду предоставить больше военной техники, включая дополнительные боевые бронированные машины и танки.

Поставки M113 Украина

Недавно сообщалось, что бельгийская компания уже готова поставить в Украину десять модернизированных бронемашин М113.

В июне Литва объявила о передаче Украине еще 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасов.