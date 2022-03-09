"Коли буде рішення?". Зеленський розкритикував США через польські літаки

Президент Володимир Зеленський розкритикував США за блокування поставок польських літаків в Україну. Він закликав владу США прискорити вирішення даного питання, оскільки в Україні гинуть мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці ... його потрібно вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну американську базу. Ми також знаємо, що домовленість американської сторони з Польщею є, але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито необґрунтовані. І про це говорять у Вашингтоні ... Так коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на медіа і сигнали, це ж не пінг-понг, це про людські життя... вирішуйте швидше, відправте нам літаки", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Польща заявила про свій намір передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і перевезти їх на базу американських ВПС. Проте поки США ігнорують цей запит.

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