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Канада отменила налог, ударивший по американским IT-компаниям: что известно

Фото: Марк Карни и Дональд Трамп проведут торговые переговоры (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Министерство финансов Канады объявило об отмене налога на цифровые услуги, который был направлен на американские технологические компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такие меры были предприняты в попытке продвинуть торговые переговоры с Соединенными Штатами.

По данным финансового ведомства, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп возобновят переговоры, чтобы успеть договориться о сделке к 21 июля.

Налог составлял 3% от дохода, полученного от канадских пользователей на сумму свыше 20 миллионов долларов за календарный год. Отмечено, что платежи будут иметь обратную силу с 2022 года.

Канада является вторым по величине торговым партнером США после Мексики и крупнейшим покупателем американского экспорта. По данным издания, в 2024 году страна купила американских товаров на 349,4 млрд долларов и экспортировала в США на 412,7 млрд.

Торговые переговоры США и Канады

Ранее президент США Дональд Трамп остановил все торговые переговоры с Канадой, пригрозив введением новых пошлин.

Он возмутился тем, что канадцы объявили о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний. Трамп назвал это "прямым и откровенным нападением" на США.

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