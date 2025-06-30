UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Канада скасувала податок, який вдарив по американських IT-компаніях: що відомо

Фото: Марк Карні та Дональд Трамп проведуть торговельні переговори (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Міністерство фінансів Канади оголосило про скасування податку на цифрові послуги, який був спрямований на американські технологічні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такі заходи було вжито в спробі просунути торгові переговори зі Сполученими Штатами.

За даними фінансового відомства, прем'єр-міністр Канади Марк Карні і президент США Дональд Трамп відновлять переговори, щоб встигнути домовитися про угоду до 21 липня.

Податок становив 3% від доходу, отриманого від канадських користувачів на суму понад 20 мільйонів доларів за календарний рік. Зазначено, що платежі матимуть зворотну силу з 2022 року.

Канада є другим за величиною торговим партнером США після Мексики і найбільшим покупцем американського експорту. За даними видання, у 2024 році країна купила американських товарів на 349,4 млрд доларів і експортувала до США на 412,7 млрд.

Торгові переговори США і Канади

Раніше президент США Дональд Трамп зупинив усі торгові переговори з Канадою, пригрозивши введенням нових мит.

Він обурився тим, що канадці оголосили про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній. Трамп назвав це "прямим і відвертим нападом" на США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада