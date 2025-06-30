ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Канада отменила налог, ударивший по американским IT-компаниям: что известно

Понедельник 30 июня 2025 06:10
UA EN RU
Канада отменила налог, ударивший по американским IT-компаниям: что известно Фото: Марк Карни и Дональд Трамп проведут торговые переговоры (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Министерство финансов Канады объявило об отмене налога на цифровые услуги, который был направлен на американские технологические компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такие меры были предприняты в попытке продвинуть торговые переговоры с Соединенными Штатами.

По данным финансового ведомства, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп возобновят переговоры, чтобы успеть договориться о сделке к 21 июля.

Налог составлял 3% от дохода, полученного от канадских пользователей на сумму свыше 20 миллионов долларов за календарный год. Отмечено, что платежи будут иметь обратную силу с 2022 года.

Канада является вторым по величине торговым партнером США после Мексики и крупнейшим покупателем американского экспорта. По данным издания, в 2024 году страна купила американских товаров на 349,4 млрд долларов и экспортировала в США на 412,7 млрд.

Торговые переговоры США и Канады

Ранее президент США Дональд Трамп остановил все торговые переговоры с Канадой, пригрозив введением новых пошлин.

Он возмутился тем, что канадцы объявили о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний. Трамп назвал это "прямым и откровенным нападением" на США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
Новости
В Украине появится новое подразделение ПВО: Игнат рассказал, в чем его особенность
В Украине появится новое подразделение ПВО: Игнат рассказал, в чем его особенность
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу