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Канада скасувала податок, який вдарив по американських IT-компаніях: що відомо

Понеділок 30 червня 2025 06:10
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Канада скасувала податок, який вдарив по американських IT-компаніях: що відомо Фото: Марк Карні та Дональд Трамп проведуть торговельні переговори (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Міністерство фінансів Канади оголосило про скасування податку на цифрові послуги, який був спрямований на американські технологічні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такі заходи було вжито в спробі просунути торгові переговори зі Сполученими Штатами.

За даними фінансового відомства, прем'єр-міністр Канади Марк Карні і президент США Дональд Трамп відновлять переговори, щоб встигнути домовитися про угоду до 21 липня.

Податок становив 3% від доходу, отриманого від канадських користувачів на суму понад 20 мільйонів доларів за календарний рік. Зазначено, що платежі матимуть зворотну силу з 2022 року.

Канада є другим за величиною торговим партнером США після Мексики і найбільшим покупцем американського експорту. За даними видання, у 2024 році країна купила американських товарів на 349,4 млрд доларів і експортувала до США на 412,7 млрд.

Торгові переговори США і Канади

Раніше президент США Дональд Трамп зупинив усі торгові переговори з Канадою, пригрозивши введенням нових мит.

Він обурився тим, що канадці оголосили про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній. Трамп назвав це "прямим і відвертим нападом" на США.

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