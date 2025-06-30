Канада скасувала податок, який вдарив по американських IT-компаніях: що відомо

Міністерство фінансів Канади оголосило про скасування податку на цифрові послуги, який був спрямований на американські технологічні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Такі заходи було вжито в спробі просунути торгові переговори зі Сполученими Штатами.

За даними фінансового відомства, прем'єр-міністр Канади Марк Карні і президент США Дональд Трамп відновлять переговори, щоб встигнути домовитися про угоду до 21 липня.

Податок становив 3% від доходу, отриманого від канадських користувачів на суму понад 20 мільйонів доларів за календарний рік. Зазначено, що платежі матимуть зворотну силу з 2022 року.

Канада є другим за величиною торговим партнером США після Мексики і найбільшим покупцем американського експорту. За даними видання, у 2024 році країна купила американських товарів на 349,4 млрд доларів і експортувала до США на 412,7 млрд.