Канада разместит эскадрон танков Leopard 2 в Латвии

Сообщается, что прибытие танков, личного состава и оборудования ожидается осенью 2023 года. Полное размещение, в составе около 130 человек, запланировано к весне 2024 года.

В дополнение к 15 танкам Leopard 2, в Латвию перебросят более 35 машин, в том числе две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, а также различные транспортные средства для технического обслуживания, обеспечения топливом, снабжения и транспортировки, которые будут оказывать непосредственную поддержку танкового эскадрона.

"Развертывание танкового эскадрона канадской армии в Латвии демонстрирует неизменную преданность Канады безопасности Латвии и коллективной обороне НАТО. Как член-основатель НАТО, Канада и в дальнейшем будет делать конкретные взносы на защиту членов Альянса", - заявила министр.

Танковой эскадрон Канады в Латвии

Танковая бригада канадской армии присоединится к многонациональной боевой группе из десяти стран НАТО, которую Канада возглавляет с 2017 года. Развертывание танкового эскадрона канадской армии значительно усилит военные возможности боевой группы, отметили в Министерстве обороны.

Усиление НАТО

Страны НАТО начали укреплять свои рубежи после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, ряд государств увеличил свой контингент на Восточном фланге Альянса, перебросив туда дополнительную технику.

В последнее время страны НАТО провели ряд масштабных учений и увеличили свои расходы на оборону.

Напомним, в июне в Эстонии начались масштабные военные учения, к которым привлечены полсотни кораблей НАТО.

Кроме того, в Германии с 12 по 23 июня пройдут крупнейшие воздушные учения НАТО за все время существования альянса. Страны отработают оборонительные маневры на границе с Россией.