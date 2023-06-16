Канада розгорне ескадрон танків Leopard 2 в Латвії

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що впродовж найближчих місяців країна має намір відправити до Латвії танкову бригаду канадської армії у складі 15 танків Leopard 2 разом з допоміжним персоналом і технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд.
Зазначається, що прибуття танків, особового складу та обладнання очікується восени 2023 року. Повне розгортання, у складі близько 130 осіб, заплановане весною 2024 року.
На додаток до 15 танків Leopard 2, до Латвії перекинуть понад 35 машин, в тому числі дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а також різноманітні транспортні засоби для технічного обслуговування, забезпечення пальним, постачання і транспортування, які надаватимуть безпосередню підтримку танкового ескадрону.
"Розгортання танкового ескадрону канадської армії в Латвії демонструє незмінну відданість Канади безпеці Латвії та колективній обороні НАТО. Як член-засновник НАТО, Канада і надалі робитиме конкретні внески на захист членів Альянсу", - заявила міністр.
Танкова бригада канадської армії приєднається до багатонаціональної бойової групи з десяти країн НАТО, яку Канада очолює з 2017 року. Розгортання танкового ескадрону канадської армії значно посилить військові можливості бойової групи, зазначили в Міністерстві оборони.
Країни НАТО почали зміцнювати свої рубежі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, низка держав збільшила свій контингент на Східному фланзі Альянсу, перекинувши туди додаткову техніку.
За останній час країни НАТО провели низку масштабних навчань і збільшили свої витрати на оборону.
Нагадаємо, у червні в Естонії почалися масштабні військові навчання, до яких залучені півсотні кораблів НАТО.
Крім того, в Німеччині з 12 по 23 червня триватимуть найбільші повітряні навчання НАТО за весь час існування альянсу. Країни відпрацюють оборонні маневри на кордоні із Росією.
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