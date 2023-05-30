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Отработают оборону от России. НАТО проведет в Германии крупнейшие в истории авиаучения

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Вторник 30 мая 2023 15:42
Отработают оборону от России. НАТО проведет в Германии крупнейшие в истории авиаучения Фото: Обучение НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Менее чем через две недели в Германии пройдут крупнейшие воздушные учения НАТО за все время существования альянса. Страны отработают оборонительные маневры на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта ВВС Германии Инго Герхарца, которое приводит Tagesspiegel.

Учения под названием "Воздушный защитник-2023" под руководством Германии запланированы на период с 12 по 23 июня. Около 90% полетов будет осуществляться в Германии и прилегающих к ней прибрежных районах Северного и Балтийского морей.

"Учения должны показать, что альянс может действовать быстро в чрезвычайной ситуации. Около сотни из примерно 250 привлеченных самолетов находятся в США", - сказал генерал.

Их задействуют над Европой в течение нескольких часов и это должно укрепить трансатлантическую связь в случае кризиса.

"У границы с Россией будут иметь место только изолированные воздушные движения, будут иметь место только оборонительные сценарии. Учения ограничиваются защитой территории НАТО", - добавил Герхарц.

Усиление

Усиление НАТО

После нападения России в феврале 2022 года страны НАТО занялись укреплением своих рубежей.

Ряд стран увеличили свой контингент на Восточном фланге Североатлантического альянса, перебросили дополнительную технику на случай военной агрессии РФ.

За последнее время страны НАТО провели ряд масштабных учений и увеличили свои расходы на оборону.

Напомним, что на территории Румынии планируется провести новые учения стран-членов НАТО. Их будут проводить в конце мая, а завершатся в начале июня этого года.

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