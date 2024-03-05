Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, - Минобороны

Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, если будут выполнены "определенные условия". Однако этих условий "пока не существует".
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.
По его словам, любые канадские военные будут направлены только для выполнения "небоевых" функций.
Министр обороны подчеркнул, что условия в Украине должны "измениться", прежде чем канадские войска смогут вернуться в страну, где они обучали украинских солдат на месте до российского вторжения.
"Сейчас обстоятельства не позволяют проводить обучение в Украине, но мы собираемся продолжать обучение", - заявил Блэр.
Канада обучила более 40 тысяч украинских солдат в рамках операции "Объединитель", которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией. Однако после российского вторжения канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.
"Мы провели ряд обсуждений с украинцами, которые говорят о том, что, когда условия будут подходящими, мы сможем вернуться", - сказал Блэр.
Оставив возможность возвращения в Украину открытой, Блэр подчеркнул, что "канадские Вооруженные силы не могут играть никакой боевой роли или того, что может быть воспринято как боевая роль".
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.
Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.
При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.
Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.
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