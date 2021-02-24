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Генштаб: ризик відкритої агресії РФ проти України існує завжди

Новость на русском → Україна, Середа 24 лютого 2021 12:57
Генштаб: ризик відкритої агресії РФ проти України існує завжди Фото: російський снайпер (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Ризик відкритої агресії Росії проти України існує завжди, адже ЗС РФ можуть за короткий час наростити сили й засоби частинами та підрозділами повітрянодесантних військ та ракетними військами.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

При цьому він зазначив, що, за даними Генштабу та розвідки, наразі немає повної готовності ударних угрупувань збройних сил Росії вздовж державного кордону та на окупованих територіях.

"Але Російська Федерація може за короткий час наростити сили й засоби частинами та підрозділами повітрянодесантних військ, ракетними військами тощо. Тому ризик відкритої агресії РФ проти України завжди існує. Як військові ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв", - наголосив генерал.

Він зазначив, що агресивна зовнішня політика Російської Федерації не змінюється і свідченням цього є воєнні конфлікти в Абхазії, Грузії, окупація та подальша мілітаризація Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей, де триває паспортизація населення.

За його словами, розвідка фіксує постачання на окуповані території нових озброєнь та військової техніки. "Відбуваються постійні ротації підрозділів і кураторів першого та другого армійських корпусів Південного військового округу збройних сил РФ, що діє на окупованій частині Донбасу", - сказав Корнійчук.

Він також нагадав, що на Донбасі постійно триває порушення режиму припинення вогню снайперськими групами та іншими російськими окупаційними підрозділами.

На думку начальника Генштабу, за цих умов Україні необхідно без зволікань змінювати старий парк озброєння і військової техніки на сучасніші зразки, розвивати ракетні війська й артилерію, авіацію, флот, засоби радіоелектронної боротьби, ППО, набувати спроможностей щодо оборони в інформаційному та кібернетичному просторі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 лютого, на Донбасі було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню з боку російських сил. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще два - отримали поранення.

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