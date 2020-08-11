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Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 19:57
Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео - та кіновиробництва" № 821-IX. Закон полегшить податкове навантаження на виробників відеоконтенту.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Закон вносить зміни та доповнення в пункт 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, яким звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва і перегляду відео-, кіно-, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп'ютерної графіки", - йдеться в повідомленні.

Таким чином закон полегшує податкове навантаження на виробників відеоконтенту. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Зеленський підписав закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників для залучення інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

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