Канада не визнає "Талібан" в якості уряду Афганістану, - Трюдо
Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Канада не визнає "Талібан" як уряд Афганістану. Це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Reuters.
Трюдо заявив, що після захоплення Кабула ісламістським рухом, Канада не планує визнавати талібів в якості законної влади Афганістану.
"Канада не планує визнавати талібів в якості уряду Афганістану. Вони силою взяли владу, змістивши належним чином обраний демократичний уряд", - сказав Трюдо журналістам.
Раніше ми писали, що Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори: це вирішальний момент для Канади.
Також нагадаємо, що Трюдо розповів про способи тиску на Китай через порушення прав людини.