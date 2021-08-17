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Канада не визнає "Талібан" в якості уряду Афганістану, - Трюдо

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Канада, Вівторок 17 серпня 2021 23:15
Канада не визнає "Талібан" в якості уряду Афганістану, - Трюдо Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Анна Полисученко

Канада не визнає "Талібан" як уряд Афганістану. Це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Reuters.

Трюдо заявив, що після захоплення Кабула ісламістським рухом, Канада не планує визнавати талібів в якості законної влади Афганістану.

"Канада не планує визнавати талібів в якості уряду Афганістану. Вони силою взяли владу, змістивши належним чином обраний демократичний уряд", - сказав Трюдо журналістам.

Раніше ми писали, що Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори: це вирішальний момент для Канади.

Також нагадаємо, що Трюдо розповів про способи тиску на Китай через порушення прав людини.

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