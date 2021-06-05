Порушення прав людини в Китаї: Трюдо розповів про способи тиску
Канада запропонувала вирішення проблеми порушення прав людини в Китаї. Про нього розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Про це повідомляє Reuters.
За словами прем'єр-міністра Канади, проблема порушення прав людини в Китаї стоїть занадто гостро. Але важелем тиску в цьому питанні на владу Китаю можуть стати Олімпійські ігри, які пройдуть там взимку в 2022 році.
"Тиск на Китай прямо зараз з боку міжнародного співтовариства стоїть дуже гостро, особливо з урахуванням майбутніх в наступному році зимових Олімпійських ігор в Китаї", - сказав Трюдо.
Але для того, щоб вирішити проблему порушення прав, має об'єднатися вся світова спільнота і чинити тиск на Китай.
"Китаю було б легко не звертати уваги на те, що говорить будь-яка одна країна, включаючи тільки Сполучені Штати. Але коли світова спільнота об'єднується, це починає формувати їх власні розрахунки", - говорить Трюдо.
Як повідомлялося, США і ще 11 країн зажадали звільнити правозахисників, лідерів громадянського суспільства і адвокатів, затриманих в Китаї. Однак у Пекіні їх затримання не вважають проблемою і заявили, що країни втручаються в їхні внутрішні справи.
Раніше ми писали про порушення прав людини в Росії. На цю ситуацію відреагував Байден.