Порушення прав людини в Китаї: Трюдо розповів про способи тиску

Канада запропонувала вирішення проблеми порушення прав людини в Китаї . Про нього розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За словами прем'єр-міністра Канади, проблема порушення прав людини в Китаї стоїть занадто гостро. Але важелем тиску в цьому питанні на владу Китаю можуть стати Олімпійські ігри, які пройдуть там взимку в 2022 році.

"Тиск на Китай прямо зараз з боку міжнародного співтовариства стоїть дуже гостро, особливо з урахуванням майбутніх в наступному році зимових Олімпійських ігор в Китаї", - сказав Трюдо.

Але для того, щоб вирішити проблему порушення прав, має об'єднатися вся світова спільнота і чинити тиск на Китай.