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Франция предложила ввести санкции для борьбы с российской дезинформацией, - Bloomberg

Среда 24 апреля 2024 15:05
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Франция предложила ввести санкции для борьбы с российской дезинформацией, - Bloomberg Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Франция предложила Европейскому союзу ввести санкции против российской дезинформации и операций по вмешательству в выборы по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Предложение Парижа позволит ЕС усилить санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в спонсируемую Россией дестабилизирующую деятельность по всему миру. Введение таких санкций уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.

В проекте документа говорится, что "дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, повсеместно усилилась и в Европе - поскольку российский режим предпринимает действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов".

В преддверии парламентских выборов в ЕС, которые состоятся в июне, Евросоюз сделал своим приоритетом борьбу с растущей волной российской дезинформации, которая стремится разделить союзников по таким вопросам, как поддержка Украины, и испортить отношения со странами так называемого Глобального Юга.

Страны "Большой семерки" также готовят совместные действия, выходящие за рамки прежних предупреждений, по борьбе с манипулированием иностранной информацией и вмешательством, уделяя особое внимание выборам, проходящим в этом году.

Российская дезинформация

Россия не жалеет усилий для распространения дезинформации в Европе, в частности, связанной с войной в Украине.

Еще 6 декабря Центр противодействия дезинформации (ЦПД) сообщил о подготовке Россией дезинформационной кампании против высшего руководства Украины. Фейковые материалы планировалось размещать в иностранных СМИ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина уточнил, что целью кампании было дискредитировать украинское руководство.

Недавнее заявление главы департамента культуры и коммуникаций МИД Германии Ральфа Бесте подтверждает опасения. Он отметил, что Россия значительно усилила информационное влияние в Европе, направленное на подрыв поддержки Украины.

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