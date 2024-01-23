Канада передаст Украине партию катеров и анонсировала старт обучения пилотов на F-16

Канада сегодня, 23 января, анонсировала выделение нового пакета помощи для Украины. В него вошли 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Канады Билла Блэра .

Отмечается, что партия катеров оценивается в примерно 20 млн канадских долларов.

Что известно о катерах

Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку.

"Каждая лодка будет оснащена сложной системой датчиков, навигации и связи. Это пожертвование включает в себя предоставление обучения украинских операторов по коммерческим контрактам, а также предоставление прицепов и запасных частей", - говорится в заявлении.

Ожидается, что поставка этих лодок с обучением будет завершена до конца весны 2024 года.

Обучение пилотов на F-16

Министр также объявил, что начиная со следующего месяца в поддержку членства Канады в коалиции по обучению F-16 для ВСУ страна предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал, нанятых по контракту с компанией Top Aces Inc., базирующейся в Монреале.

Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов долларов. Обучение начнется в феврале 2024 года и продлится до 2025 года.

Канада также будет обеспечивать обучение английскому языку военнослужащих ВВС Украины в языковой школе канадских Вооруженных сил. Эта работа станет важным вкладом в миссию по оснащению и оснащению ВСУ истребителями F-16.

Чем еще поможет Канада

Министр Блэр также объявил об участии Канады в двух коалициях по потенциалу, которые будут подчиняться Контактной группе по обороне Украины, а именно, в бронетанковой коалиции и коалиции ВВС.

Также глава Минобороны Канады отметил, что для ВСУ поступило больше партий ранее объявленной помощи, включая стрелковое оружие и боеприпасы стандартов НАТО, а также зимнюю одежду и снаряжение. В ближайшие недели будет больше поставок этих товаров.

"В течение почти двух лет Канада поддерживала тесный контакт с союзниками и партнерами посредством встреч Контактной группы по обороне Украины, чтобы лучше понять и помочь решить насущные и долгосрочные оборонные приоритеты Украины. Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и координацию, чтобы предоставить Украине военную помощь, необходимую ей для защиты своего суверенитета и безопасности", - сказал министр.

"Раммштайн-18"

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Министр обороны Украины Рустем Умеров на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что требуется ВСУ для совершения прорыва.

Начальник Управления печати и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк сообщил, что в рамках очередного заседания в формате "Рамштайн" обсуждались вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия.