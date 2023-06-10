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Зеленский встретился с премьером Канады

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Суббота 10 июня 2023 16:18
Зеленский встретился с премьером Канады Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев в субботу, 10 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Приветствую в Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды", - написал он.

При этом Зеленский добавил, что украинцы продолжают бороться за независимость и свободу, несмотря на попытки РФ.

"Несмотря на все попытки России сломать наш народ украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей", - заявил он.

Премьер Канады с визитом в Киеве

Сегодня стало известно, что Трюдо прибыл с не анонсированным визитом в Киев. Вместе с ним приехала и вице-премьер-министр Христя Фриланд.

Трюдо начал свой визит в украинскую столицу с возложения венков к Стене памяти погибших за Украину.

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Владимир Зеленский Джастин Трюдо Визит в Украину
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