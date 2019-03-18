Канада передала українській армії понад півсотні автівок

Зазначається, що усі автомобілі - 2018 року випуску

Украинской армии Вооруженные силы Канады передали 56 автомобилей Ford различных модификаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, авто для нужд подразделений военной службы правопорядка ВСУ передали представители учебно-тренировочной миссии операции "UNIFIER" от Вооруженных сил Канады.

"Мы закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые позволили выполнять широкий спектр задач - начиная от перевозки личного состава подразделений, осуществления патрулирования, внедорожников повышенной проходимости. Часть переданной техники останется во Львове и будет использоваться в интересах учебного центра ВСП", - отметил офицер военной полиции ВС Канады Берне Карон.

Указано, что все автомобили 2018 года выпуска.

В ВСУ в свою очередь отметили, что помощь из Канады значительно усилит возможности украинских подразделений.

"Есть четыре марки автомобилей: 10 микроавтобусов Ford Transit для перевозки личного состава, полноприводные Ford Ranger для нужд подразделений спецназначения, которые выполняют задачи по противодействию диверсиям и террористическим актам", - сообщили в ВСУ.

В Минобороны добавили, в учебном центре ВСП останутся 14 единиц новой автомобильной техники, остальная военно-техническая помощь от правительства Канады будет распределена между структурными подразделениями. Технику получат подразделения Территориальных управлений ВСП ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что канадское правительство 18 марта сообщит о решении продлить военную миссию в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, накануне глава Минобороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой. Министр подчеркнул, что Канада продолжает непоколебимо поддерживать Украину и помогает укреплять безопасность и стабильность в стране.

Добавим, 15 марта правительство Канады расширило санкционный список против РФ.