Канада озвучила план поддержки Украины сейчас и после войны: чего ждать

Встреча министров состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 13-15 февраля в Германии.

Анита Ананд подтвердила непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее народа. Она также заявила о готовности Оттавы внести вклад в многосторонние гарантии безопасности для Украины в рамках Коалиции желающих.

Отдельно министр подчеркнула обязательство Канады усиливать экономическое давление на Россию, чтобы ограничить ее способность продолжать войну.

Стороны обсудили усилия для достижения справедливого и прочного мира, в частности развитие мирного процесса. Речь шла также о дальнейшем участии Канады в возвращении украинских военнопленных, незаконно удерживаемых гражданских и депортированных детей.

Канада, в частности, сопредседательствует вместе с Украиной в Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Кроме того, Ананд подтвердила обязательства поддерживать восстановление и реконструкцию Украины, включая укрепление энергетической безопасности.