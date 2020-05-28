Канада скасувала засідання парламенту до вересня

Фото: прапо Канади на тлі парламенту (twitter/theglobeandmail)

Натомість депутати збиратимуться у якості засідань комітетів по відеозв'язку

У Канаді скасували регулярні засідання парламенту мінімум до вересня у звязку із пандемією коронавірусу. Голосування за це підтримали навіть опозиціонери.

Про це повідомляють канадські видання, зокрема пише The Globe and Mail.

Зокрема, за таке рішення проголосували: провладна Ліберальна партія, опозиційні Зелена та Нова демократична партії. Проти голосували решта дві опозиційних сили - Консервативна партія та Квебецький блок.

Противники цього рішення побоюються, що за відсутності пленарних засідань у депутатів не буде можливості представляти інтереси виборців належним чином. Також депутати не зможуть ставити запитання уряду.

Проте рішення все ж включає можливість зібрань у форматі спеціальних комітетів, на яких частина учасників якого буде засідати в Оттаві особисто, інші приєднаються дистанційно - за допомогою відеоконференцій. Комітет протягом літа має намір зібратися чотири рази.

Зазначимо, параламент Канади перебуває на карантині від березня 2020.

Нагадаємо, у зв'язку із карантином Канада втратила рекордні два мільйони робочих місць, тож уряд розширить програму субсидування заробітної плати.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур