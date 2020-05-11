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Канада втратила рекордні 2 млн робочих місць у квітні через карантин

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 16:55
Канада втратила рекордні 2 млн робочих місць у квітні через карантин
Ілюстративне фото (freepik)

Держава вже втратила мільйон робочих місць у березні

На тлі карантину через коронавірус у квітні Канада втратила рекордні два мільйони робочих місць. Про це повідомляє агентство Reuters.

У зв'язку з цим влада заявила, що розширюють програму субсидування заробітної плати.

Крім того, Управління статистики Канади також заявило, що не вважало за 1,1 мільйона осіб, які тимчасово втратили роботу і чекали на повернення після зняття обмежень. У відомстві зазначили, що якби ці люди були підраховані, рівень безробіття у квітні був би рекордним 17,8%, а не 13%.

Агентство підкреслює, що Канада вже втратила мільйон робочих місць у березні, оскільки криза посилилися. Станом на 5 травня понад 7,5 мільйона канадців подали заявку на отримання будь-якої федеральної допомоги з працевлаштування.

Так, глава уряду Джастін Трюдо заявив, що програма субсидування надзвичайної заробітної плати буде продовжена і після червня. За його словами, програма вже закладена в бюджет на суму 73 млрд канадських доларів.

Нагадаємо, станом на 5 травня кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Канаді досягло 60 тисяч.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Трюдо повідомив, що країна збільшує обсяг фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я і хоче з'ясувати, як виник коронавірус.

Теги Новини України КанадабезработицакарантинКоронавірус
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