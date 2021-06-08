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Канада послаблює обмеження для вакцинованих мандрівників

Автор: Наталья Скороход

У Канаді послаблять карантинні обмеження для мандрівників. Правда, це стосується тих туристів, які пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, в Індії багато штатів послаблюють карантин. Це змусило уряд оголосити про безкоштовну вакцинацію всіх дорослих.

Раніше повідомлялося, що США ще не готові відкривати кордони для іноземців. В адміністрації президента заявили, що хочуть повернути поїздки між США, Європою та іншими країнами, але побоюються за безпеку американців.

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