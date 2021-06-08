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Канада ослабляет ограничения для вакцинированных путешественников

Автор: Наталья Скороход

В Канаде ослабят карантинные ограничения для путешественников. Правда, это касается тех туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, в Индии многие штаты ослабляют карантин. Это заставило правительство объявить о бесплатной вакцинации всех взрослых.

Ранее сообщалось, что США еще не готовы открывать границы для иностранцев. В администрации президента заявили, что хотят вернуть поездки между США, Европой и другими странами, но опасаются за безопасность американцев.

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