Канада ослабляет ограничения для вакцинированных путешественников

В Канаде ослабят карантинные ограничения для путешественников. Правда, это касается тех туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Напомним, в Индии многие штаты ослабляют карантин. Это заставило правительство объявить о бесплатной вакцинации всех взрослых.
Ранее сообщалось, что США еще не готовы открывать границы для иностранцев. В администрации президента заявили, что хотят вернуть поездки между США, Европой и другими странами, но опасаются за безопасность американцев.