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Канада організовує евакуаційні рейси для українських біженців у Європі, - Трюдо

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

Канада незабаром організує кілька чартерних рейсів для українських біженців, які хочуть виїхати з Європи в Північну Америку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо під час благодійної акції Stand Up For Ukraine у Варшаві.

"Ми продовжуємо шукати шляхи підтримки українців, які хочуть приїхати в Канаду, але у них немає грошей. Ми домовилися з комерційними авіаперевізниками, щоб організувати протягом найближчих тижнів кілька чартерних рейсів. Ми також надамо нужденним українцям до двох тижнів проживання в готелі після прильоту", - заявив Трюдо.

Він також розповів про те, що Канада створить програми короткострокової фінансової підтримки для українських біженців.

Трюдо заявив, що Канада виділяє додаткові 100 млн доларів на гуманітарну допомогу і відправку 345 тисяч одиниць товарів, необхідних при надзвичайних ситуаціях, таких як матраців і ковдр.

Нагадаємо, МВФ створив спеціальний рахунок для зарахування коштів на підтримку України.

Раніше Зеленський заявив про те, що Євросоюз і Канада зібрали 10 млрд доларів для допомоги українцям.

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Джастін ТрюдоБіженці