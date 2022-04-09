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ЄС і Канада зібрали 10 млрд доларів для допомоги українцям, - Зеленський

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Київ, Субота 09 квітня 2022 22:24
ЄС і Канада зібрали 10 млрд доларів для допомоги українцям, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЄС і Канада в рамках глобальної ініціативи зібрали 10 млрд доларів для допомоги українцям. Зокрема, для тих, хто був змушений покинути свій будинок через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Сьогодні важлива новина від президента Єврокомісії і прем'єра Канади. В рамках ініційованої ними глобальної ініціативи #StandUpForUkraine вдалося зібрати понад 10 млрд доларів для допомоги нашим людям, для українців, вимушених покинути свої будинки через війну Росії проти України. Спасибі кожному і кожному, хто долучився до збору коштів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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