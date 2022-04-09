МВФ створив спеціальний рахунок для України: куди підуть гроші

Рада директорів МВФ ухвалила рішення створити спеціальний адміністративний рахунок для зарахування коштів на підтримку України. Гроші, які надійдуть на рахунок, будуть спрямовані, перш за все, на забезпечення потреб платіжного балансу та державного бюджету для стабілізації економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НБУ.

Перераховувати кошти до Фонду зможуть держави-члени МВФ, міжнародні організації та міжурядові утворення. Його створення було ініційовано канадським виконавчим директором у МВФ. Канада вже підтвердила свій намір виділити 1 млрд канадських доларів (близько 795 млн доларів США) для переказу на цей рахунок.

Національний банк України ініціював зустріч наступного тижня з послами країн G7, щоб обговорити майбутню підтримку щодо наповнення нового рахунку для міжнародної допомоги.