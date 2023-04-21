Канада объявила о новом пакете помощи для Украины на 29 млн долларов

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о новом пакете военной помощи для Украины на заседании в формате "Рамштайн".

Пакет включает взнос в размере 28,9 млн долларов США в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP). В частности, Украина получит 40 снайперских винтовок калибра 50 и боеприпасы от Prairie Gun Works.

Канада также передаст Украине 16 радиостанций для сопровождения танка Leopard 2 от компании L3Harris Technologies.

"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности", - сказала Ананд.

Напомним, Канада доставила в Польшу все восемь танков Leopard 2, которые планируют передать Украине.

Кроме того, Канада передала Украине три симулятора ведения боя на танках Leopard 2.

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