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Канада надішле в Україну оціночну місію з питань безвізу

Новини » Політика     03.06.2020 - 16:17
Канада надішле в Україну оціночну місію з питань безвізу
Фото: закордонний паспорт України (РБК-Україна)

Оціночна місія визначить подальші кроки України для безвиза з Канадою

Міністерство закордонних справ України очікує найближчим часом на візит місії з Канади, яка оцінити можливість укладення угоди про спрощення візового режиму для українців. Готовність канадської сторони направити відповідну оціночну місію підтвердив посол Канади Лариса Галадзе.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Наголошується, що дане питання було обговорено 3 червня під час зустрічі посла Канади та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Співрозмовники обговорили питання лібералізації візового режиму між Україною і Канадою. На запит глави МЗС, пані посол підтвердила готовність сприяти напрямки в Україну відповідної оціночної місії Канади", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС повідомили, що ця місія визначить подальші кроки, які необхідно буде зробити українському уряду для отримання спрощеного візового режиму.

Нагадаємо, у вересні 2019 року уряд представив програму спрощення візового режиму з більшістю країн світу, в тому числі і з Канадою.

У лютому в уряді України заявили, що рішення про безвіз з Канадою буде залежати від рішення канадської спеціальної оціночної місії.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МЗСКанадаБезвиз
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