Канада направит в Украину оценочную миссию по вопросам безвиза

Фото: загранпаспорт Украины (РБК-Украина)

Оценочная миссия определит дальнейшие шаги Украины для безвиза с Канадой

Министерство иностранных дел Украины ожидает в ближайшее время на визит миссии из Канады, которая оценить возможность заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев. Готовность канадской стороны направить соответствующую оценочную миссию подтвердил посол Канады Лариса Галадзе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что данный вопрос был обсужден 3 июня во время встречи посла Канады и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Собеседники обсудили вопросы либерализации визового режима между Украиной и Канадой. На запрос главы МИД, госпожа посол подтвердила готовность способствовать направления в Украину соответствующей оценочной миссии Канады", - говорится в сообщении.

Также в МИД сообщили, что данная миссия определит дальнейшие шаги, которые необходимо будет сделать украинскому правительству для получения упрощенного визового режима.

Напомним, в сентябре 2019 года правительство представило программу упрощения визового режима с большинством стран мира, в том числе и с Канадой.

В феврале в правительстве Украины заявили, что решение о безвизе с Канадой будет зависеть от решения канадской специальной оценочной миссии.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко