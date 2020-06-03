ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Канада направит в Украину оценочную миссию по вопросам безвиза

Новости » Политика     03.06.2020 - 16:17
Канада направит в Украину оценочную миссию по вопросам безвиза
Фото: загранпаспорт Украины (РБК-Украина)

Оценочная миссия определит дальнейшие шаги Украины для безвиза с Канадой

Министерство иностранных дел Украины ожидает в ближайшее время на визит миссии из Канады, которая оценить возможность заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев. Готовность канадской стороны направить соответствующую оценочную миссию подтвердил посол Канады Лариса Галадзе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что данный вопрос был обсужден 3 июня во время встречи посла Канады и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Собеседники обсудили вопросы либерализации визового режима между Украиной и Канадой. На запрос главы МИД, госпожа посол подтвердила готовность способствовать направления в Украину соответствующей оценочной миссии Канады", - говорится в сообщении.

Также в МИД сообщили, что данная миссия определит дальнейшие шаги, которые необходимо будет сделать украинскому правительству для получения упрощенного визового режима.

Напомним, в сентябре 2019 года правительство представило программу упрощения визового режима с большинством стран мира, в том числе и с Канадой.

В феврале в правительстве Украины заявили, что решение о безвизе с Канадой будет зависеть от решения канадской специальной оценочной миссии.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МИД УкраиныКанадаБезвиз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь