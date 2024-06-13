ua en ru
Чт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада отправит Украине более 2000 ракетных двигателей CRV7

Оттава, Четверг 13 июня 2024 14:03
UA EN RU
Канада отправит Украине более 2000 ракетных двигателей CRV7 Фото: министр обороны Канады Билл Блэр (facebook com CanadianPoliceAssociation)
Автор: Наталья Юрченко

Канада отправит Украине более 2 тысяч ракетных двигателей CRV7. Также страна предоставит патроны для стрелкового оружия и системы дистанционного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Министерство обороны Канады заявило, что Канада пришлет первую партию, более 2000 ракетных двигателей CRV7, для украинских войск, ранее снятых с эксплуатации.

Ранее в правительстве Канады заявляли, что намерены начать поставки двигателей в ближайшие недели.

Известно, что у Канады есть более 83 тысяч таких ракетных двигателей, которые уже не используются.

Министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил, что его страна также предоставит 29 дистанционных систем вооружения Nanuk и более 130 тысяч патронов для стрелкового оружия.

CRV7 - авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям. Эти ракеты также считают вооружением холодной войны, поскольку они были созданы в 1980-х годах.

Ракетные двигатели CRV7 могут применяться для вооружения имеющихся у ВСУ вертолетов. Также профильные издания отмечают, что из CRV7 можно произвести наземные пусковые.

Помощь от Канады

Напомним, что Канада поддерживает Украину, предоставила вооружение, финансовую и гуманитарную помощь. Также Канада присоединилась к обучению украинских военных.

Сообщалось, что Канада отправит Украине четыре бронированных боевых автомобиля для эвакуации раненых. Украинская армия получит 50 таких автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Военная помощь Война в Украине
NEWS
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
DAILY
Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше