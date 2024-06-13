Канада отправит Украине более 2000 ракетных двигателей CRV7

Канада отправит Украине более 2 тысяч ракетных двигателей CRV7. Также страна предоставит патроны для стрелкового оружия и системы дистанционного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Министерство обороны Канады заявило, что Канада пришлет первую партию, более 2000 ракетных двигателей CRV7, для украинских войск, ранее снятых с эксплуатации.

Ранее в правительстве Канады заявляли, что намерены начать поставки двигателей в ближайшие недели.

Известно, что у Канады есть более 83 тысяч таких ракетных двигателей, которые уже не используются.

Министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил, что его страна также предоставит 29 дистанционных систем вооружения Nanuk и более 130 тысяч патронов для стрелкового оружия.

CRV7 - авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям. Эти ракеты также считают вооружением холодной войны, поскольку они были созданы в 1980-х годах.

Ракетные двигатели CRV7 могут применяться для вооружения имеющихся у ВСУ вертолетов. Также профильные издания отмечают, что из CRV7 можно произвести наземные пусковые.