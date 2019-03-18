Канада починає новий етап військової місії в Україні

Мандат місії поширюється до 2022 року

Канадський уряд оголосив про продовження військової тренувальної місії Unifier в Україні до 2022 року. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Канаді.

Мандат місії поширюється до 2022 року. У складі місії 200 канадських військовослужбовців, які навчатимуть українських колег за 5 напрямами підготовки: тактика малих груп і снайперська підготовка, оформлення, військова поліція, польова медицина і логістика.

"Тренування, яке проводять канадські збройні сили, прямо допомагають української армії підтримувати домашню безпеку та територіальну цілісність і роблять внесок у реиогионльну і міжнародну безпеку", - йдеться в спільній заяві міністрів.

За попередні 4 роки операції Unifier канадські тренування пройшли близько 11 тис. українських військових.

Як писало РБК-Україна раніше, напередодні глава Міноборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною. Міністр підкреслив, що Канада продовжує непохитно підтримувати Україну і допомагає зміцнювати безпеку і стабільність в країні. Також 15 березня уряд Канади розширив санкційний список проти РФ.