Канада передала українській армії понад півсотні автівок

Фото: передача авто (mil.gov.ua)

Зазначається, що усі автомобілі - 2018 року випуску

Українській армії Збройні сили Канади передали 56 автомобілів Ford різних модифікацій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Так, авто для потреб підрозділів військової служби правопорядку ЗСУ передали представники навчально-тренувальної місії операції "UNIFIER" від Збройних сил Канади.

"Ми закупили 56 автомобілів Ford різних модифікацій, які дозволятимуть виконувати широкий спектр завдань - починаючи від перевезення особового складу підрозділів, здійснення патрулювання, позашляховиків підвищеної прохідності. Частина переданої техніки залишиться у Львові і використовуватиметься в інтересах навчального центру ВСП", - зазначив офіцер військової поліції ЗС Канади Берні Карон.

Вказано, що всі автомобілі 2018 року випуску.

У ЗСУ у свою чергу зазначили, що допомога з Канади значно підсилить можливості українських підрозділів.

"Маємо чотири марки автомобілів: 10 мікроавтобусів Ford Transit для перевезення особового складу, повнопривідні Ford Ranger для потреб підрозділів спецпризначення, які виконують завдання з протидії диверсіям і терористичним актам", - поінформували у ЗСУ.

У Міноборони додали, у навчальному центрі ВСП залишаться 14 одиниць нової автомобільної техніки, решта військово-технічної допомоги від уряду Канади буде розподілена між структурними підрозділами. Техніку отримають підрозділи Територіальних управлінь ВСП ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канадський уряд 18 березня повідомить про рішення продовжити військову місію в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, напередодні глава Міноборони Канади Хардж Сінгх Сейджжан заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною. Міністр підкреслив, що Канада продовжує непохитно підтримувати Україну і допомагає зміцнювати безпеку і стабільність у країні.

Додамо, 15 березня уряд Канади розширив список санкцій проти РФ.