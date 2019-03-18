ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Канада починає новий етап військової місії в Україні

Новини » Політика    18.03.2019 - 21:30
Канада починає новий етап військової місії в Україні
Фото: канадські військові (president.gov.ua)

Мандат місії поширюється до 2022 року

Канадський уряд оголосив про продовження військової тренувальної місії Unifier в Україні до 2022 року. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Канаді.

Мандат місії поширюється до 2022 року. У складі місії 200 канадських військовослужбовців, які навчатимуть українських колег за 5 напрямами підготовки: тактика малих груп і снайперська підготовка, оформлення, військова поліція, польова медицина і логістика.

"Тренування, яке проводять канадські збройні сили, прямо допомагають української армії підтримувати домашню безпеку та територіальну цілісність і роблять внесок у реиогионльну і міжнародну безпеку", - йдеться в спільній заяві міністрів.

За попередні 4 роки операції Unifier канадські тренування пройшли близько 11 тис. українських військових.

Як писало РБК-Україна раніше, напередодні глава Міноборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною. Міністр підкреслив, що Канада продовжує непохитно підтримувати Україну і допомагає зміцнювати безпеку і стабільність в країні. Також 15 березня уряд Канади розширив санкційний список проти РФ.

На Донбасі загинув український військовий Росія утримує українських моряків як заручників, - Волкер
Новини України Канадавійськовімиссия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся