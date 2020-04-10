Канада може почати послаблювати карантин вже влітку

Канада може почати послаблювати деякі карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу вже влітку. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Reuters.

За словами канадського прем'єра, якщо в подальшому поширенню вірусу не буде посилюватися, до літа можливі послаблення, які дозволять деяким людям повернутися до роботи.

"Більш нормальний етап може наступити вже цього літа. Якщо ми зробимо все правильно, це буде перший і найгірший етап, який ми пройдемо як країна з точки зору COVID-19. Після того, як пройде перший етап зараження, ми зможемо поговорити про те, щоб послабити деякі з діючих правил, щоб дозволити деяким людям повернутися до роботи", - сказав він.

При цьому прем'єр зазначив, що повернення до нормального життя буде супроводжуватися значним збільшенням тестування на коронавірус в поєднанні з технологіями відстеження контактів для запобігання нових спалахів захворювання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 9 квітня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закінчив самоізоляцію, яку дотримувався з 12 березня після того, як його дружина перехворіла коронавірусом.

Відзначимо, в Канаді станом на 10 квітня зафіксували більше 22 тисяч випадків коронавірусу, з них 556 стали летальними. Всього у світі жертвами COVID-19 стали понад 100 тисяч чоловік. Заразилися вже понад 1,6 млн осіб.