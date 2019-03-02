Канада почала екстрадицію в США фіндиректора Huawei

Остаточне рішення про видачу Мен Ваньчжоу прийме генпрокурор Канади

Канада официально начала процесс экстрадиции на территорию Соединенных Штатов финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявили в правительстве Канады в пятницу, 1 марта, она позволит провести слушание по вопросу об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США.

Окончательное решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США примет министр юстиции Канады Давид Ламетти, который также является генпрокурором страны.

В соответствии с канадским законом о выдаче граждан, власти должны будут рассмотреть производство и определить, являются ли обвинения против финдиректора Huawei такими, что считаются преступными как в США, так и в Канаде.

Китайская сторона отреагировала на такое решение, выразив недовольство. Дело против финдиректора Huawei в Канаде представители Министерства иностранных дел Китая назвали политическим вмешательством и "преследованием китайского высокотехнологичного предприятия".

Напмоним, власти США выдвинули официальные обвинения против китайской компании Huawei по поводу промышленного шпионажа и мошенничества.

Отметим, в декабре 2018 года в Канаде по запросу США задержали финдиректора Huawei. Ее подозревают в нарушении санкций против Ирана. По версии следствия, она с 2016 года принимала решения о поставках произведенной в США продукции в Иран.