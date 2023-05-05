Канада может выслать китайского дипломата за нападение на семью депутата, - МИД

Глава МИД Канады Мелани Джоли рассматривает возможность высылки китайского дипломата после того, как он в 2021 году пытался выследить семью канадского депутата в Гонконге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мой заместитель министра прямо сейчас встречается с послом Китая, поэтому мы рассматриваем различные варианты реакцию на нападение, включая высылку дипломатов", - заявила Джоли на заседании парламентского комитета.
Ранее канадская газета Globe and Mail сообщила, что Китай искал информацию о депутате Майкле Чонге и его семье, пытаясь повлиять на позицию политика касательно геноцида Китая в отношении уйгурского меньшинства. Консульство Китая в Торонто опровергло эту информацию.
Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что узнал об отчете разведки из газеты, и обвинил разведывательное агентство в том, что оно не передало его ему вовремя.
Ранее мы писали, что в среду, 3 мая, Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана. Причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо программу долгосрочного оборонного сотрудничества.
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