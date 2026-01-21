RU

Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Канада может войти в Совет мира Трампа, но с важным условием

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада может войти в Совет мира президента США Дональда Трампа, но не готова платить 1 млрд долларов за участие в нем.

Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

"Нужно проработать много деталей, но одно ясно: Канада не будет платить, если присоединится к Совету мира", - сказал Шампань на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он также отметил, что важно ознакомиться со всеми деталями структуры, как она будет работать, для чего предназначено финансирование и тому подобное.

"Мы все еще на ранней стадии определения того, каким будет круг полномочий этого совета, как он будет функционировать", - добавил министр финансов Канады.

Отмечается, что государства-члены совета будут ограничены трехлетним сроком полномочий, если они не оплатят миллиард долларов для финансирования деятельности совета и не получат постоянного членства.

"Премьер-министр должен будет принять окончательное решение, когда все факты будут известны и все детали будут согласованы - будет ли это решение в лучших интересах Канады", - подчеркнул Шампань.

 

Что известно о Совете мира Трампа

Напомним, 15 января Дональд Трамп заявил о намерении создать так называемый Совет мира, который должен заниматься контролем послевоенного управления Сектором Газа.

Вскоре после этого Трамп разослал официальные приглашения руководителям государств мира с предложением присоединиться к работе Совета мира по Газе. В целом их получили представители 49 стран, а также Европейская комиссия.

В воскресенье, 18 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Дональд Трамп пригласил Будапешт к участию в новосозданном Совете мира.

На следующий день, 19 января, в России заявили, что Соединенные Штаты обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением войти в состав Совета мира по вопросам Газы.

В то же время Норвегия отказалась присоединяться к Совету мира Дональда Трампа, заявив, что эта инициатива противоречит принципам Организации Объединенных Наций.

