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Канада просит США ускорить передачу заказанного для Украины ЗРК NASAMS, - СМИ

Среда 17 января 2024 22:08
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Канада просит США ускорить передачу заказанного для Украины ЗРК NASAMS, - СМИ Иллюстративное фото: Канада просит США ускорить передачу заказанного для Украины ЗРК NASAMS (flickr by davidvankeulen)
Автор: Иван Носальский

Канада обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой быстрее передать Украине зенитный ракетный комплекс NASAMS, который заказали еще весной прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globe and Mail.

По данным издания, представители Канады рассказали, что NASAMS для Украины оплатили еще в марте 2023 года. Но отправка задерживается из-за того, что правительства США и Украины должны заключить соглашение о продаже военного вооружения за границу. Сейчас по этому вопросу идут переговоры.

"Министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить ускорить этот процесс", - уточнили журналисты.

Что предшествовало

Напомним, Канада заплатила правительству США 406 миллионов долларов за систему противовоздушной обороны NASAMS для Украины в марте 2023 года.

Но зенитный ракетный комплекс до сих пор не передали украинским защитникам, хотя прошел почти год.

Стоит заметить, что NASAMS уже есть на вооружении Украины. Поставки начались еще в ноябре 2022 года.

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