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На протести в Білорусі затримали понад 500 людей

Понеділок 12 жовтня 2020 02:32
На протести в Білорусі затримали понад 500 людей
Фото: затримання в Білорусі (t.me/radiosvaboda)
Автор: Инна Собора

Кількість затриманих під час акцій протесту в Мінську 11 жовтня зросла до 527 осіб. Протести супроводжувалися насильством і розгоном мітингувальників.

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Найбільше затриманих у Мінську. Також затримання відбувалися в Бресті, Гомелі, Вітебську та інших великих містах країни.

Серед затриманих - багато журналістів і фотографів.

Раніше правозахисники встановили особу понад 400 затриманих 11 жовтня.

РБК-Україна писало, що білоруська опозиционнерка Світлана Тихановская заявила про новому етапі насильства в своїй країні. Вона заявила про сотні затриманих, масові побиття і кров.

Нагадаємо, починаючи з 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту, безпосередньо в Мінську було засуджено майже 3 тисячі осіб.

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