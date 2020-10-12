На протести в Білорусі затримали понад 500 людей

Фото: затримання в Білорусі (t.me/radiosvaboda)

Кількість затриманих під час акцій протесту в Мінську 11 жовтня зросла до 527 осіб. Протести супроводжувалися насильством і розгоном мітингувальників.

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Найбільше затриманих у Мінську. Також затримання відбувалися в Бресті, Гомелі, Вітебську та інших великих містах країни.

Серед затриманих - багато журналістів і фотографів.

Раніше правозахисники встановили особу понад 400 затриманих 11 жовтня.

РБК-Україна писало, що білоруська опозиционнерка Світлана Тихановская заявила про новому етапі насильства в своїй країні. Вона заявила про сотні затриманих, масові побиття і кров.

Нагадаємо, починаючи з 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту, безпосередньо в Мінську було засуджено майже 3 тисячі осіб.