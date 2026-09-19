Канада хочет присоединиться к кредиту Украины на 90 млрд евро: что это изменит

Как удалось узнать журналистам, сейчас между ЕС и Канадой продолжаются технические консультации.

В случае участия Оттавы, Украина сможет использовать средства кредита для приобретения оружия и боеприпасов у канадских оборонных производителей.

Более того, указано, что на такие закупки не будет распространяться требование "Сделано в Европе", установленное для этой кредитной программы.

В то же время Канада должна платить до 3 млрд. евро процентов по кредиту. Окончательная сумма будет зависеть от того, насколько активно канадские компании будут использовать возможности программы. Конкретные условия участия страны пока согласовываются.

Ранее, в июле, Евросоюз согласовал участие Великобритании в этой кредитной программе. Это стало возможным после того, как страна выполнила три основных условия:

согласилась покрывать расходы, связанные с ссудой,

заключила с ЕС партнерство в сфере безопасности и обороны,

продолжила оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Общий объем кредита составляет 90 млрд. евро. Из них 60 млрд евро предусмотрено на военную помощь, а еще 30 млрд евро - на бюджетную поддержку Украины.

В 2026 году на оборонные нужды планируют направить 28,3 млрд евро, а в поддержку украинского бюджета - 16,7 млрд евро.

Погашение кредита планируется осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов, которые хранятся в европейских банках.