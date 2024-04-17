Канада готовит многолетний план военной помощи для Украины: сколько выделят средств

Правительство Канады представило пакет бюджета, в котором предусмотрено выделение средств Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CP24.
Правительство планирует увеличить военные расходы до 1,76 процента ВВП к 2030 году, включая 8,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет.
В бюджете предусмотрено выделение 1,6 млрд долларов в течение пяти лет на военную помощь Украине.
Также в проект включено 350 млн долларов в течение двух лет на реагирование на крупномасштабные гуманитарные кризисы и 159 млн долларов в течение пяти лет на поддержку “трансформации” управления глобальных дел Канады.
В бюджет войдут:
Канада с начала российской агрессии стала активно помогать Украине. Страна предоставила военную и финансовую помощь.
Ранее стало известно, что Канада летом начнет передачу Украине 450 беспилотников SkyRanger
В середине февраля стало известно, что Канада выделит 44 млн долларов на оборону Украины.
К слову, Канада рассматривает возможность передать Украине ракеты класса "воздух-земля" CRV7. Ранее канадское правительство планировало их утилизировать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.