Канада готує багаторічний план військової допомоги для України: скільки виділять коштів

Уряд Канади подав пакет бюджету, в якому передбачено виділення коштів Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CP24.
Уряд планує збільшити військові витрати до 1,76 відсотка ВВП до 2030 року, включаючи 8,1 млрд доларів протягом наступних п'яти років.
У бюджеті передбачено виділення 1,6 млрд доларів протягом п'яти років на військову допомогу Україні.
Також у проект включено 350 млн доларів протягом двох років на реагування на великомасштабні гуманітарні кризи та 159 млн доларів протягом п'яти років на підтримку “трансформації” управління глобальних справ Канади.
До бюджету увійдуть:
Канада з початку російської агресії почала активно допомагати Україні. Країна надала військову та фінансову допомогу.
Раніше стало відомо, що Канада влітку розпочне передачу Україні 450 безпілотників SkyRanger.
У середині лютого стало відомо, що Канада виділить 44 млн доларів на оборону України.
До речі, Канада розглядає можливість передати Україні ракети класу "повітря-земля" CRV7. Раніше канадський уряд планував їх утилізувати.
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