Канада готується до нових повеней: жителів попередили про евакуацію
Канада готується до нових повеней в Британській Колумбії, яка і так сильно постраждала від стихія. Жителів попередили про евакуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.
За прогнозами синоптиків, найбільш постраждає південне узбережжя провінції. Повені очікуються через дощі, які піднімуть рівень вод у річках.
"Очікується, що в результаті першого випадання дощу в річках буде спостерігатися підвищення рівня води, а в районі Саншайн-Кост, Хау-Саунд і Норт-Шор очікується найбільший потік", - йдеться в повідомленні центру прогнозів.
Попередження про повені вже діє для річки Сумас і прерії Сумас в Абботсфорді. Спостереження за повенями поширюється на прилеглі райони в долині Фрейзер, горах північного берега, протоці Хау, Саншайн-Кост.
Шторм буде "типовим за силою" для осінніх штормів в долині Фрейзер, але це може перешкодити відновленню після попередньої повені в цьому районі.
Мер Абботсфорда Генрі Браун вже заявив, що місто готове до повені настільки, наскільки це можливо".
Регіональний округ Оканаган-Сімілкамін оголосив про евакуацію декількох об'єктів нерухомості вздовж річки Сімілкамін на південний схід від Прінстона. Деякі об'єкти в Прінстоні також перебувають у стані евакуації.
Нагадаємо, що від нових повеней може постраждати і штат Вашингтон в США. Жителів попередили про стихію, що насувається.