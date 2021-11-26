Канада готується до нових повеней: жителів попередили про евакуацію

Канада готується до нових повеней в Британській Колумбії, яка і так сильно постраждала від стихія . Жителів попередили про евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News .

За прогнозами синоптиків, найбільш постраждає південне узбережжя провінції. Повені очікуються через дощі, які піднімуть рівень вод у річках.

"Очікується, що в результаті першого випадання дощу в річках буде спостерігатися підвищення рівня води, а в районі Саншайн-Кост, Хау-Саунд і Норт-Шор очікується найбільший потік", - йдеться в повідомленні центру прогнозів.

Попередження про повені вже діє для річки Сумас і прерії Сумас в Абботсфорді. Спостереження за повенями поширюється на прилеглі райони в долині Фрейзер, горах північного берега, протоці Хау, Саншайн-Кост.

Шторм буде "типовим за силою" для осінніх штормів в долині Фрейзер, але це може перешкодити відновленню після попередньої повені в цьому районі.

Мер Абботсфорда Генрі Браун вже заявив, що місто готове до повені настільки, наскільки це можливо".

Регіональний округ Оканаган-Сімілкамін оголосив про евакуацію декількох об'єктів нерухомості вздовж річки Сімілкамін на південний схід від Прінстона. Деякі об'єкти в Прінстоні також перебувають у стані евакуації.