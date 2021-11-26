ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада готується до нових повеней: жителів попередили про евакуацію

Новость на русском →
Канада, П'ятниця 26 листопада 2021 08:11
Канада готується до нових повеней: жителів попередили про евакуацію Фото: жителів канадської Британської Колумбії попередили про повені (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Канада готується до нових повеней в Британській Колумбії, яка і так сильно постраждала від стихія. Жителів попередили про евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.

За прогнозами синоптиків, найбільш постраждає південне узбережжя провінції. Повені очікуються через дощі, які піднімуть рівень вод у річках.

"Очікується, що в результаті першого випадання дощу в річках буде спостерігатися підвищення рівня води, а в районі Саншайн-Кост, Хау-Саунд і Норт-Шор очікується найбільший потік", - йдеться в повідомленні центру прогнозів.

Попередження про повені вже діє для річки Сумас і прерії Сумас в Абботсфорді. Спостереження за повенями поширюється на прилеглі райони в долині Фрейзер, горах північного берега, протоці Хау, Саншайн-Кост.

Шторм буде "типовим за силою" для осінніх штормів в долині Фрейзер, але це може перешкодити відновленню після попередньої повені в цьому районі.

Мер Абботсфорда Генрі Браун вже заявив, що місто готове до повені настільки, наскільки це можливо".

Регіональний округ Оканаган-Сімілкамін оголосив про евакуацію декількох об'єктів нерухомості вздовж річки Сімілкамін на південний схід від Прінстона. Деякі об'єкти в Прінстоні також перебувають у стані евакуації.

Нагадаємо, що від нових повеней може постраждати і штат Вашингтон в США. Жителів попередили про стихію, що насувається.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує