Жителів Вашингтона попередили про повені до Дня подяки

Синоптики в США попереджають про погіршення погодних умов на північному заході Тихого океану. Це ставить під загрозу штат Вашингтон - там очікуються повінь .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Погіршення погоди пророкують до Дня подяки й після нього. Під загрозу потрапляють регіони в штаті Вашингтон, які нещодавно постраждали від повеней, що охопили в тому числі і Канаду.

За прогнозами синоптиків очікуються сильні дощі в цьому регіоні.

"Кілька атмосферних річок загрожують знову затопити північний захід Тихого океану на початку Дня подяки", - йдеться в повідомленні.