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Жителів Вашингтона попередили про повені до Дня подяки

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США, П'ятниця 26 листопада 2021 02:49
Жителів Вашингтона попередили про повені до Дня подяки Фото: жителів Вашингтона попередили про повені (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Синоптики в США попереджають про погіршення погодних умов на північному заході Тихого океану. Це ставить під загрозу штат Вашингтон - там очікуються повінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Погіршення погоди пророкують до Дня подяки й після нього. Під загрозу потрапляють регіони в штаті Вашингтон, які нещодавно постраждали від повеней, що охопили в тому числі і Канаду.

За прогнозами синоптиків очікуються сильні дощі в цьому регіоні.

"Кілька атмосферних річок загрожують знову затопити північний захід Тихого океану на початку Дня подяки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що штат Вашингтон зовсім недавно постраждав від стихії на північному заході Тихого океану. Це призвело до повеней і зсувів в декількох округах штату і канадської Британської Колумбії. В результаті повеней закрився кордон США і Канади і три мости в Беллінгхемі. Також зсуви заблокували міжштатну автомагістраль недалеко від Беллінгема.

Нагадаємо, що повені очікують і жителів Великобританії цієї зими. Влада просить жителів підготуватися до стихії.

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