Канада готовится к новым наводнениям: жителей предупредили об эвакуации

Канада готовится к новым наводнениям в Британской Колумбии, которая и так сильно пострадала от стихии . Жителей предупредили об эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News .

По прогнозам синоптиков, наиболее пострадает южное побережье провинции. Наводнения ожидаются из-за дождей, которіе поднимут уровень вод в реках.

"Ожидается, что в результате первого выпадения дождя в реках будет наблюдаться повышение уровня воды, а в районе Саншайн-Кост, Хау-Саунд и Норт-Шор ожидается наибольший поток", - говорится в сообщении центра прогнозов.

Предупреждение о наводнении уже действует для реки Сумас и прерии Сумас в Абботсфорде. Наблюдение за наводнениями распространяется на прилегающие районы в долине Фрейзер, горах Северного берега, проливе Хау, Саншайн-Кост.

Шторм будет "типичным по силе" для осенних штормов в долине Фрейзер, но это может помешать восстановлению после предыдущего наводнения в этом районе.

Мэр Абботсфорда Генри Браун уже заявил, что город готов к наводнению настолько, насколько это возможно".

Региональный округ Оканаган-Симилкамин объявил об эвакуации нескольких объектов недвижимости вдоль реки Симилкамин к юго-востоку от Принстона. Некоторые объекты в Принстоне также находятся в состоянии эвакуации.