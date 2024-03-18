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Канада поможет Германии снизить зависимость от российских энергоносителей

Архивное фото: Канада поможет Германии снизить зависимость от российских энергоносителей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада подписала с Германией соглашение об ускорении работы по торговле чистым водородным топливом. Это связано с необходимостью по замещению российских энергоносителей.

Об этом заявило Министерство природных ресурсов Канады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обе страны подписали меморандум о взаимопонимании, который обязывает их поддерживать соглашения между канадскими производителями водорода, а также промышленными предприятиями Германии и сектором распределения энергии.

"Канада работает с европейскими союзниками над заменой импорта российской нефти и газа и борьбой с изменением климата с помощью чистого канадского водорода. Канада может стать ведущим в мире производителем и экспортером чистого водорода", - говорится в заявлении ведомства. 

Министерство экономики Германии заявило, что соглашение расширяет модель, включив в нее готовность канадского правительства помочь субсидировать любые убытки. 

В августе 2022 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц договорились создать трансатлантический коридор поставок, одновременно координируя политику по привлечению инвестиций в водородные проекты. Соглашение предусматривало экспорт канадских товаров в Германию, начиная с 2025 года.

Российский газ в Европе

Хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России. Часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия.

Недавно сообщалось, что Испания увеличила импорт российского газа в прошлом году на 35%. Большая часть поступает в страну по морю.

Но поставки все же уменьшаются. По информации Reuters, поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза.

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