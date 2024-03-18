Канада допоможе Німеччині знизити залежність від російських енергоносіїв

Обидві країни підписали меморандум про взаєморозуміння, який зобов'язує їх підтримувати угоди між канадськими виробниками водню, а також промисловими підприємствами Німеччини та сектором розподілу енергії.

"Канада працює з європейськими союзниками над заміною імпорту російської нафти і газу та боротьбою зі зміною клімату за допомогою чистого канадського водню. Канада може стати провідним у світі виробником і експортером чистого водню", - йдеться в заяві відомства.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що угода розширює модель, включивши до неї готовність канадського уряду допомогти субсидувати будь-які збитки.

У серпні 2022 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися створити трансатлантичний коридор постачань, одночасно координуючи політику із залучення інвестицій у водневі проєкти. Угода передбачала експорт канадських товарів до Німеччини, починаючи з 2025 року.

Російський газ у Європі

Хоча ЄС поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує газ з Росії. Частина країн Євросоюзу продовжує імпортувати російський газ, попри війну проти України. Зокрема, цим займається Угорщина.

Нещодавно повідомлялось, що Іспанія збільшила імпорт російського газу минулого року на 35%. Більша частина надходить до країни морем.

Але постачання все ж таки зменшуються. За інформацією Reuters, постачання "Газпрому" до Європи у 2023 році скоротилося більш ніж у два рази.